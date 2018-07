Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado a 20 anos de prisão por degolar a mulher nas Caldas da Rainha

Tribunal diz que homem agiu de forma voluntária e sem causa justificativa.

Por Isabel Jordão | 01:30

O Tribunal de Leiria condenou esta quarta-feira a 20 anos de prisão o homem que em novembro do ano passado degolou a mulher com uma faca de cozinha, na casa onde viviam, nas Caldas da Rainha, na sequência de uma discussão.



O arguido, Claude Inácio, 38 anos, foi condenado por homicídio qualificado, "o crime mais grave que existe no nosso ordenamento jurídico-penal", disse o juiz-presidente do coletivo, no final da leitura do acórdão.



Agiu "de forma voluntária e sem causa justificativa", disse ainda o juiz, que salientou a "especial perversidade e censurabilidade do crime.



A pena aplicada surpreendeu a defesa do arguido, que pondera recorrer da decisão, e os familiares de Claude Inácio e da vítima, que acompanharam a leitura do acórdão.



Durante o julgamento, a mãe da vítima, Maria do Rosário, disse que Claude Inácio era "bom marido e bom pai", por isso não tinha "nada contra ele" e desejava que ainda pudesse criar os filhos, que agora estão ao cuidados dos avós paternos.



O crime ocorreu em novembro do ano passado, na casa onde Claude Inácio vivia com a mulher, Sandrina Inácio, de 37 anos, e os filhos de dois, nove e treze anos, em Chão da Parada, nas Caldas da Rainha.



Na sequência de uma discussão, o arguido degolou a mulher com uma faca de cozinha e tentou suicidar-se, cortando os pulsos. Esteve hospitalizado um mês e quando recuperou foi preso.



Em julgamento, descreveu o homicídio, confirmando tudo o que estava na acusação.