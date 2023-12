Homem que matou modelo Tiago Danu condenado a 20 anos e nove meses de prisão

Tiago Danu chegou a desfilar na ModaLisboa e no Portugal Fashion com modelos de estilistas como Nuno Gama ou Dino Alves.



O tribunal de Setúbal condenou, na segunda-feira, a 20 anos e nove meses de prisão Marcus Turker, o homem responsável pela morte do jovem modelo Tiago Danu.O caso remonta a novembro do ano passado, quando o jovem de 20 anos foi esfaqueado no abdómen durante uma rixa num parque de estacionamento em Monte Belo, Setúbal. Tiago estava a tentar proteger um amigo e acabou por não resistir aos ferimentos.Após cometer o crime, Marcus Turker contou com a ajuda de Deniel Altynkya para sequestrar o amigo de Tiago Danu. O homem também foi detido e será julgado noutro processo.