Condenado a 24 anos de cadeia homem que matou amigo e pegou fogo ao cadáver em Castro Daire

O homem de 45 anos que foi detido em setembro de 2019 por ter matado, roubado e profanado o cadáver de um amigo foi esta terça-feira condenado a 24 anos de cadeia e a uma indemnização de 70 mil euros.Os factos ocorreram na noite do dia 13 de setembro, em Parada de Ester, no concelho de Castro Daire, no interior da residência da vítima."Após uma breve discussão por motivo fútil, o arguido muniu-se de um objeto contundente e agrediu a vítima com violência, causando-lhe a morte. Ato contínuo, apoderou-se de diversos bens do ofendido, colocando fogo no cadáver com o objetivo de destruir qualquer vestígio que o ligasse aos crimes cometidos", esclareciam as autoridades na altura da detenção.O arguido era empregado da construção civil e possuia antecedentes criminais pelo crime de tráfico de estupefaciente.