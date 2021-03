Ilídio Gomes vai cumprir pena de prisão de 24 anos por ter morto Pedro Monteiro e ter pegado fogo ao cadáver, em agosto de 2019, em Vila Nova de Gaia. O acórdão foi revelado esta terça-feira.O homem teve a ajuda do filho, na altura com 18 anos, para cometer o crime. O jovem vai cumprir pena de 10 anos e 4 meses.Segundo o Ministério Público, o homicídio ocorreu porque Ilídio Gomes acreditava que a vítima tinha uma relação com a mulher.