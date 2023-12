Condenado a 36 anos e 10 meses de prisão homem que matou e atirou três mulheres para fossa sética em Cascais

Dinai Alves Gomes, o homem que matou três mulheres brasileiras em Cascais, foi condenado a 36 anos e 10 meses de prisão no dia 24 de novembro, informou o portal G1. O caso remonta a 2016 e teve elevada repercussão mediática.

Há sete anos, Dinai Alves Gomes matou três mulheres, com idades compreendidas entre os 16 e os 28 anos, e atirou os cadáveres para uma fossa sética no canil onde trabalhava, em Tires, no concelho de Cascais.





Em janeiro de 2017, o homem foi indiciado pela Polícia Federal brasileira por três homicídios qualificados, roubo, tripla ocultação de cadáver e invasão de dispositivos informáticos. As autoridades portuguesas estiveram envolvidas no processo. Segundo a imprensa brasileira, Dinai Alves Gomes remeteu-se ao silêncio enquanto ouvia a sentença.

A Polícia Judiciária montou uma operação relâmpago para encontrar Michele Ferreira, Lidiana Santana e Thayane, tendo vindo a localizar os cadáveres das vítimas sete meses depois. Após perícias e recolha de prova, conseguiram identificar o homicida, que tinha fugido para Minas Gerais, no Brasil, de onde é natural.Em colaboração com as autoridades brasileiras, Dinai Alves Gomes veio a ser detido em setembro de 2016.Michelle Ferreira mantinha uma relação com Dinai Alves Gomes e revelou que estava grávida. O homem, que estava casado e tinha uma filha, temia que a mulher descobrisse o caso extraconjugal e decidiu matar a amante.A acusação, deduzida em 2017, revela que a morte das três mulheres ocorreu a 1 de fevereiro de 2016.À data, Dinai Alves Gomes partilhava a casa com as vítimas. Lidiana, irmã de Michele, e a namorada desta, Thayane, acabaram por ser as primeiras a ser atacadas, assassinadas e atiradas à fossa sética. 12 horas depois, Dinai foi ao trabalho de Michele e assassinou-a à traição.