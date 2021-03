Um homem foi condenado, pelo Tribunal de Angra do Heroísmo, a 8 anos e 6 meses de cadeia por dois crimes de violação de que foi vítima uma criança de 13 anos, na ilha do Pico, Açores.





De acordo com o Ministério Público, o arguido “era amigo dos pais da criança e frequentava a residência dos mesmos quando estava a viver e trabalhar na pesca do atum na ilha do Pico”.