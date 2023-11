O Tribunal de Sintra condenou um homem a dez anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 25 mil euros pela prática de 53 crimes de violação agravados. A vítima, irmã do agressor sexual, era menor de idade na altura dos factos.



Segundo uma nota divulgada pela Procuradoria-Geral da República, o indivíduo aproveitou-se da relação familiar e do facto de viver com a irmã para satisfazer os seus impulsos sexuais.