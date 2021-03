Um homem foi condenado pelo Tribunal de Guimarães a dois anos e meio de pena suspensa por ameaçar perseguir a antiga companheira.O acórdão revela que o arguido, que tem 61 anos e é funcionário camarário, não aceitou o fim do relacionamento e durante um ano perseguiu a vítima.O homem estava em prisão preventiva desde outubro do ano passado e foi libertado. Fica, no entanto, proibido de se aproximar da ‘ex’.