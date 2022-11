Condenado a sete anos de prisão francês que matou jovem na baixa do Porto

O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou, esta quinta-feira, Anas Kataya a sete anos de prisão pela morte de Paulo Correia a 10 de outubro do ano passado. O arguido fica ainda obrigado a pagar 202 mil euros.Um segundo arguido, Jean Paul foi condenado a uma pena de 10 meses, suspensa na sua execução por um ano, por agredir um dos outros jovens com uma garrafa.O presidente do coletivos de juízes comunicou a alteração não substancial de factos e a alteração da qualificação jurídica do crime, passando de homicídio qualificado para ofensas à integridade física graves, que resultaram na morte de Paulo Correia. O procurador defende que não era previsível que Anas soubesse que podia provocar com um soco a morte de Paulo, de 23 anos. Os factos ocorreram junto à discoteca Boîte. O advogado da família de Paulo e a defesa de Anas vão agora também alegar.A decisão surge depois de o Ministério Público do Porto pedir uma pena entre os oito e os dez anos de prisão para Anas Kataya, arguido que está acusado de matar Paulo Correia a 10 de outubro do ano passado.Em atualização