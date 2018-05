Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado escapa do posto da GNR na Costa da Caparica

Homem aproveitou distração dos militares e saiu a correr do posto.

Por M.C. e J.C.R. | 08:06

Um homem capturado pela GNR da Charneca de Caparica, Almada, conseguiu escapar do posto minutos depois de ser apanhado. Tinha sido condenado à revelia por furtos em residências e sobre ele pendia um mandado de detenção para cumprimento de pena.



Foi apanhado na quinta-feira e levado para o posto. Mas quando os guardas tratavam do expediente, o homem aproveitou um momento de distração e, algemado, saiu a correr das instalações policiais. O Comando Geral da GNR confirmou o caso. O CM sabe que o fugitivo foi detido no domingo, na Costa de Caparica.