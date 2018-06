Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado por aliciar crianças para sexo

Arguido abordou as meninas que estavam internadas numa instituição para crianças em risco.

Por T.R. | 09:21

O Tribunal de Bragança condenou um comerciante, de 70 anos, a dois anos de prisão, com pena suspensa, por ter tentado aliciar para sexo menores e por um crime de detenção de arma proibida.



O arguido, natural de Macedo de Cavaleiros, abordou as meninas que estavam internadas numa instituição para crianças em risco.



As investidas foram feitas via telemóvel, com o envio de mensagens escritas, nas quais as aliciava para atos sexuais.



Durante o período de suspensão, o arguido ficou obrigado a ser sujeito a um plano de reinserção social determinado pelo tribunal.