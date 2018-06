Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado por aliciar jovens no Facebook

Arguido apanhou pena suspensa de dois anos e três meses.

Por Nelson Rodrigues | 08:52

Nas redes sociais, o arguido, hoje com 20 anos, fazia-se passar por mulher. Entre janeiro e novembro de 2015, aliciou 22 rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, no Facebook, e pedia-lhes que enviassem fotos sem roupa ou imagens em práticas sexuais.



Esta quarta-feira, o Tribunal de Penafiel condenou-o a dois anos e três meses de prisão, pena suspensa.



O coletivo de juízes teve em conta o facto de o arguido ter confessado os factos integralmente, ter mostrado arrependimento e estar socialmente inserido na sociedade.



Beneficiou ainda do regime especial para jovens - uma vez que começou a praticar os crimes com apenas 16 anos. Estava acusado de 119 crimes, mas foi condenado por apenas 23 de pornografia de menores, alguns agravados.



"Foi absolvido do abuso sexual mas com alguma água benta. Você era: ‘Cada cavadela, cada minhoca’. Aqui, a palavra mágica é suspensão. O senhor tem que se pôr a pau, ou então não há água benta que lhe valha. E olhe que, nos estabelecimentos prisionais, há sempre espacinho para mais um. Tem que atinar. Isto foi um erro. E todos nós erramos. Este não é um caso de lana-caprina", disse o juiz Sandro Ferreira.