Condenado por bater na mulher, na filha e no cão em Santa Maria da Feira

Casado desde 1993, o homem esteve vários anos emigrado em Angola, tendo voltado a residir com a família, em Santa Maria da Feira, em 2017. Desempregado, refugiou-se no álcool e passou a exigir, quase diariamente, 20 euros à companheira - que recusava e era sempre injuriada e agredida. Numa das situações, quando espancava a mulher, o cão da família, de pequeno porte, começou a ladrar e o arguido agrediu-o com murros. Também uma das filhas foi agredida ao tentar socorrer a mãe.O agressor, de 51 anos, foi condenado a três anos e quatro meses de prisão, suspensa, por violência doméstica e ofensas à integridade física qualificada. O tribunal obrigou-o a frequentar um programa para agressores e proibiu-o de se aproximar da mulher por qualquer meio, incluindo redes sociais. O homem foi ainda sentenciado ao pagamento de uma multa de 300 euros pelo crime de maus-tratos a animais de companhia e tem de pagar 2 mil € de indemnização à mulher e 750 euros à filha.Numa das situações, em abril do ano passado, o homem discutiu com a mulher, exigindo o cartão multibanco. Agarrou-a pelos cabelos e ameaçou-a várias vezes: "Vou-te matar."Depois, já na presença da filha, o arguido fez com que ambas embatessem as cabeças uma na outra. A companheira acabou por desmaiar e foi pontapeada. A filha tentou pedir socorro mas foi agredida. O homem só parou quando a mulher, que entretanto acordou, o atingiu com uma jarra na cabeça.