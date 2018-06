Condenado por mandar atirar ácido à namorada

Juízas aplicaram pena efetiva de 12 anos de cadeia a Cláudio Gouveia por dois crimes.

Queimaduras no corpo

Eleanor Chesser, de 29 anos, sofreu queimaduras em cerca de 60% do corpo na sequência do ataque sofrido. Esteve internada mais de um mês.



Encontro com a vítima

O arguido viajou da Madeira para o Algarve, depois de ter planeado um encontro com a vítima através de um perfil falso criado numa rede social.



Condenado a pagar a três hospitais e à vítima

O arguido foi condenado a pagar indemnizações ao Centro Hospitalar do Algarve (389,16 euros), ao Serviço de Saúde da Madeira (112,07 euros) e ao Centro Hospitalar de Lisboa Norte (9360,33 euros), referentes a cuidados prestados à vítima, a quem terá ainda de pagar 5 mil euros.



Autor do ataque julgado em processo autónomo

O autor do ataque vai ser julgado num processo autónomo. Edmundo Fonseca, segundo o MP, foi convencido por Cláudio a praticar o crime contra a ex-namorada, que reconheceu o autor material do crime em tribunal. Edmundo vai começar a ser julgado no dia 28 de junho.



Doze anos de cadeia. Foi esta a pena aplicada, ontem, pelo Tribunal de Portimão, a Cláudio Gouveia, por agredir e ter ordenado um ataque com ácido à ex-namorada Eleanor Chessel, em Alvor.O madeirense foi condenado a uma pena de 10 anos e seis meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e a uma pena de três anos pelo crime de violência doméstica.Apesar dos próximos anos serem passados na cadeia, Cláudio Gouveia fica ainda proibido de contactar e de se aproximar da vítima "pelo período de cinco anos". Foi ainda condenado a pagar indemnizações a três unidades hospitalares e à ex-namorada.Segundo o coletivo de juízas, todos os crimes ficaram provados e o arguido "não mostrou arrependimento" e ainda se mostrou "incomodado" por estar preso. Cláudio negou que tenha sido o autor do plano, que foi concretizado por Edmundo Fonseca, apresentando uma versão que as juízas consideraram "fantasiosa".O coletivo concluiu que foi Cláudio o "mentor do plano que Edmundo finalizou" e que era ele que tinha "imensa raiva e motivação para a prática do crime". O Tribunal de Portimão considerou que "o depoimento da ofendida não mostrou dúvidas".