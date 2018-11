Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado por posse de armas proibidas em Lagoa

Arguido tinha revólveres, uma pistola, munições, very lights e fachos de mão.

Por Ana Palma e José Carlos Eusébio

O Tribunal da Relação de Évora confirmou a pena de três anos de prisão com pena suspensa a um empresário do ramo da sucata com atividade no concelho de Lagoa pelo crime de detenção de arma proibida.



As autoridades apreenderam ao empresário no dia 9 de dezembro de 2015 dois revólveres municiados - um Wembley calibre 32 e um Magnum 22 -, uma pistola calibre 7.65, também municiada, diversas munições e ainda um saco contendo 14 very lights e 61 fachos de mão.



O Tribunal da Relação não aceitou a explicação de que as armas apreendidas pela GNR eram do pai do arguido, que fora assassinado. Os juízes frisaram que o arguido não tinha licenças para as armas, "sabia que a detenção de artigos pirotécnicos e explosivos carece de autorização da PSP" e "sabia que a sua conduta era punida por lei".



Armas apreendidas em investigação que foi separada

As armas e explosivos apreendidos ao empresário foram encontrados pela GNR na sua empresa de sucata e de peças de automóveis, no âmbito de uma investigação a um gang que entre novembro de 2014 e dezembro de 2015 assaltou com violência diversos idosos no interior algarvio, bem como lojas e supermercados.



Suspeitava-se de que o grupo depositava material furtado na sucata. Mas os processos foram separados e o empresário só foi julgado por posse ilegal de armas.



PORMENORES

Gang condenado

O gang de assaltantes foi julgados no Tribunal de Faro e 15 arguidos foram condenados, sete dos quais a penas de prisão efetiva. Respondiam por um total de 102 crimes, entre furtos qualificados e roubos agravados.



Pena suspensa

O empresário do ramo da sucata foi julgado em Portimão e condenado a uma pena suspensa apenas pela posse de armas.