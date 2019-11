Condenado por violar e engravidar menina de 14 anos

O Tribunal de Beja condenou ontem a quatro anos de prisão efetiva um homem de 27 anos que abusou sexualmente de uma criança de 14 anos com deficiência mental "bastante visível".A vítima acabou por ficar grávida e, em setembro de 2016, nasceu uma menina. Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes referiu que o homem "aproveitou-se do estado da vítima" para satisfazer os seus instintos sexuais. A juíza salientou ainda que, em momento algum, "o arguido mostrou qualquer arrependimento".Os factos ocorreram em Beja no final de 2015, quando o arguido aproveitou as limitações da jovem, levou-a para o seu apartamento e convenceu-a a ter relações sexuais. As limitações do funcionamento cognitivo e psicossocial da menor "vêm desde que nasceu", revelou um familiar ao. Além da condenação, o coletivo de juízes obriga o violador e agora pai de uma bebé a pagar à vítima uma indemnização de cinco mil euros.O homem saiu em liberdade, continuando sujeito a termo de identidade e residência. Quando a decisão transitar em julgado, o arguido terá de cumprir a pena.