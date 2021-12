Condenados 15 assaltantes de casas da Câmara de Almada

O Tribunal de Almada condenou esta sexta-feira 15 dos 17 arguidos acusados de arrombar casas da Câmara de Almada, sendo que 12 terão de cumprir pena de prisão de um mês e suspensão da pena por um ano e meio. Três dos condenados ficam obrigados ao pagamento de uma multa por desobediência .O caso remonta a novembro de 2018. A queixa foi feita pela autarquia. Durante a leitura da sentença, a juíza considerou que a ocupação das casas foi uma ação concertada, concretizada "num período temporal muito curto" e que os arguidos sabiam o que estavam a fazer."Cada um dos senhores sabia o que estava a fazer", disse a juíza, considerando tratar-se de "uma ilicitude elevada" e que "o facto de as habitações serem camarárias não diminuiu a ilicitude". A juíza advogou ainda que as habitações em causa devem destinar-se a quem precisa e que o mesmo seja comprovado. "Há pessoas que precisam e que nem por isso vão ocupar uma casa. É um crime", disse. Aos arguidos, a juíza disse ainda que agora devem procurar alternativas.A defesa discorda do entendimento da juíza e vai recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa.