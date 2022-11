Condenados a prisão efetiva quatro jovens envolvidos na morte de Rafael Vaz Lopes

O grupo de quatro jovens envolvidos na morte de Rafael Vaz Lopes, que perdeu a vida em outubro de 2021 no metro das Laranjeiras , em Lisboa, foram condenados esta sexta-feira a prisão efetiva entre os 14 e os 17 anos.Os jovens foram acusados de homicídio qualificado sendo que, um dos agressores, foi também acusado de detenção de arma proibida, segundo informação avançada pela SIC Notícias.Os culpados, na altura do crime, alegaram que tinham agido em legitima defesa, afirmando que Rafael tinha dado um murro a um deles.A vítima mortal, Rafael Lopes, frequentava o curso de informática na Escola Profissional das Laranjeiras e, no dia do assassinato, dirigia-se a casa para ir almoçar quando foi agredido com uma arma branca.