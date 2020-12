Respondiam por, entre 2010 e 2014, reconstruírem carros, conjugando peças e elementos identificativos de veículos similares - uns furtados outros acidentados.



O Tribunal de Vila Nova de Gaia condenou esta sexta-feira seis dos 13 arguidos e duas das três sociedades acusados de terem lucrado mais de 400 mil euros no tráfico e viciação de carros de alta gama.Respondiam por, entre 2010 e 2014, reconstruírem carros, conjugando peças e elementos identificativos de veículos similares - uns furtados outros acidentados.

Na leitura do acórdão, que decorreu nos Bombeiros Voluntários de Valadares, o juiz-presidente afirmou que não se conseguiu provar a existência associação criminosa. As penas aplicadas estão entre um ano e cinco anos e meio de cadeia.



Apenas dois dos arguidos vão cumprir pena efetiva. As duas sociedades foram condenadas a 500 dias de multa, no valor de 100 euros por dia.