A forte agitação marítima verificada esta tarde obrigou a adiar a entrada do navio Greta K no Porto de Leixões. Estava prevista para esta quinta-feira, mas as ondas de quatro a cinco metros levam ao adiamento, para garantir que a operação é efetuada em segurança.O capitão Silva Rocha, da Capitania do Porto de Leixões fará o ponto de situação às 18h00.