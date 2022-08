Um incêndio deflagrou ao início da tarde desta segunda-feira, na localidade de Água Longa, em Santo Tirso e colocou em risco um condomínio de luxo. As chamas estiveram a cerca de 10 metros das casas e rondaram um campo de golfe.

O fogo lavrava em duas frentes ativas, uma delas está em fase de resolução e a outra, perto do aeródromo da Maia, está dominada.





No combate às chamas estiveram 200 operacionais, que detiveram as chamar com a ajuda de meios aéreos.