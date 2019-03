Conduta junto ao Hospital de Portimão com líquido que “parecia sangue”

Avermelhada e com forte odor, substância foi detetada junto à unidade de Saúde, repetindo casos de há cinco anos.

Por Ana Palma | 09:56

Um líquido com cor e cheiro semelhantes a sangue foi detetado, quinta-feira à tarde, numa conduta de águas pluviais, junto ao hospital de Portimão. Enquanto testemunhas garantem que "parecia sangue", ninguém demonstrava saber de que substância se trata.

O CM contactou o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que remeteu quaisquer esclarecimentos sobre o caso para a autarquia, uma vez que se trata de um problemas de escoamento de águas que nada tem a ver com a unidade de saúde.

Por seu lado, o administrador da Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão (EMARP), João Rosa, que esta sexta-feira, ao ser contactado, desconhecia o aparecimento da substância, disse ao CM que técnicos da empresa iriam ao local realizar uma vistoria e recolher amostras para análise. Este trabalho, contudo, já não deverá produzir resultados, visto que esta sexta-feira de manhã a água já se apresentava transparente e sem qualquer cheiro.

Há cinco anos, em abril e outubro, verificaram-se duas situações idênticas, mas não foi possível chegar a qualquer conclusão. De qualquer forma, o líquido não será proveniente do hospital, que garantiu que "todos os resíduos de sangue são colocados em recipientes próprios e não seguem para a canalização normal".

Quanto à EMARP, em 2014 não chegou a qualquer conclusão sobre a natureza da substância, pois a amostra recolhida se apresentava "muito deteriorada". Não se conseguiu concluir se seria sangue e, sendo, se seria humano ou de algum animal.