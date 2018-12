Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutas que danificam ponte de Silves vão ser retiradas

Risco de colapso obrigou ao encerramento da travessia.

Por Rui Pando Gomes | 08:48

As condutas de água e esgotos que estão a danificar a histórica ponte velha de Silves e que obrigaram ao seu encerramento por risco de colapso, em 2016, vão ser retiradas e transferidas para a ponte nova sobre o rio Arade.



A intervenção vai ser realizada pela Câmara de Silves que só aguarda por um parecer final da Infraestruturas de Portugal.



O projeto de conservação e restauro da ponte com origem medieval, ao que o CM apurou, já está feito e a intervenção vai custar cerca de 318 mil euros.



No entanto, as obras só podem avançar depois da desativação das condutas de água e saneamento que foram instaladas na travessia há quase 40 anos e que originaram o ‘corte’ de parte das abóbadas de dois arcos da travessia, provocando problemas de consolidação estrutural.



Em 2008, uma inspeção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil detetou "pedras desalinhadas" ou "partidas" e a "generalidade das juntas, entre as pedras, não preenchidas".



Os defeitos foram considerados "graves", comprometendo "seriamente a estabilidade da ponte".



Em 2013 foi feita uma intervenção superficial mas insuficiente para garantir a sua segurança. Já em 2016, a autarquia decidiu encerrar a ponte pedonal e avançou com o projeto para a desativação das condutas, que serão instaladas na ponte nova - que tem jurisdição da Infraestruturas de Portugal.



Fonte da empresa garantiu ao CM que a intervenção está a ser analisada pelos técnicos.



PORMENORES

Estilos arquitetónicos

A ponte tem cinco arcos e marcas de diferentes estilos arquitetónicos. É conhecida entre a população como "ponte romana" mas tudo indica que seja da Idade Média.



Projeto aprovado

O projeto de execução do restauro da travessia foi elaborado pela Câmara de Silves e aprovado pela Direção Regional de Cultura e Direção-Geral do Património.



Candidatura rejeitada

O projeto foi objeto de candidatura comunitária mas o financiamento foi rejeitado por não estar no mapa dos imóveis sinalizados pelo programa CRESC 2020.



Concurso em 2019

A Câmara de Silves espera avançar com o concurso público para a execução da empreitada durante o próximo ano.