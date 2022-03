Um condutor abandonou ontem o carro, um Tesla - veículo elétrico que custa no mínimo 55 mil euros -, na via férrea na estação da CP de Campolide, em Lisboa, depois de ali ter ido parar por engano quando tentava encontrar o caminho para a A5. Foi o próprio a alertar a PSP pelas 06h00.Aos agentes no local, o condutor explicou que se terá confundido ao procurar a autoestrada para Cascais. Entrou na via férrea da estação de Campolide e conduziu até sentir o automóvel preso por baixo. Foi necessário acionar os serviços da companhia responsável pelo seguro da viatura, para remover a mesma.