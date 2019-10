Condutor acusa 4,69 g/l de álcool no sangue a meio da tarde

Um condutor de 39 anos foi detido no sábado à tarde pela GNR de Mortágua por conduzir com uma taxa de 4,69 g/l de álcool no sangue, quase 10 vezes mais do que o máximo permitido por lei.Foi a segunda vez em menos de dois meses que este homem foi apanhado pelos militares da GNR de Mortágua a conduzir com taxas de álcool elevadíssimas.A 30 de agosto, o condutor foi intercetado numa normal operação de fiscalização rodoviária a conduzir o seu automóvel. Depois de mostrar os documentos, soprou ao balão e acusou uma taxa de 3,97 g/l. Na altura foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Santa Comba Dão para ser ouvido por um juiz.De lá para cá, este homem ficou sob vigilância apertada das patrulhas da GNR, supostamente por ser um consumidor compulsivo de álcool. Perante o vício, e quando no exercício da condução, "pode oferecer vários perigos aos outros os utilizadores da via", refere fonte policial.Essa vigilância levada a cabo pela GNR deu resultados no sábado, a meio da tarde, quando uma patrulha o mandou parar numa estrada secundária entre a vila de Mortágua e a zona serrana daquele concelho do distrito de Viseu.O homem, agricultor, foi novamente controlado e acusou ainda mais álcool - 4,69 g/l (o limite máximo é 0,5 e a partir de 1,20 já é crime). O condutor manteve um comportamento normal, "disfarçando bem" o estado de embriaguez, e foi de novo notificado para comparecer no tribunal. Foi para casa à boleia.