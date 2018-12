Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor acusado de tentativa de homicídio após desavenças de trânsito na A8

Vítima decidiu iniciar uma manobra de ultrapassagem do veículo do alegado agressor.

Por Lusa | 15:42

Um automobilista está acusado de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física e condução perigosa, na sequência de desavenças com outro condutor na autoestrada 8 (A8), inclusive com recurso a uma faca.



Em maio, os dois automobilistas circulavam com as respetivas famílias na A8 (Lisboa/Leiria), no sentido norte/sul, quando, na zona do Bombarral, a vítima decidiu iniciar uma manobra de ultrapassagem do veículo do alegado agressor.



Nessa altura, o arguido, de 44 anos, "desviou o veículo que conduzia para a esquerda, impedindo a ultrapassagem pelo veículo" conduzido pelo outro condutor, descreve a acusação, a que a agência Lusa teve acesso esta quinta-feira.



O outro automobilista voltou a tentar e a concretizar a ultrapassagem, retomando a circulação na via da direita, enquanto o arguido, por duas vezes, "aumentou a velocidade do veículo que conduzia e, dirigindo-se à traseira do outro veículo, travou a fundo".



O arguido iniciou a manobra de ultrapassagem, colocando o seu automóvel ao lado do do outro, "desviando o seu para a direita, obrigando o outro a conduzir na berma".



Ambos pararam a sua viatura junto às portagens da A8 do Bombarral e, segundo a acusação, o arguido saiu do seu automóvel empunhando uma faca e dirigiu-se ao outro condutor, tentando atingi-lo. Apesar de ter saído do interior da viatura, a vítima protegeu-se atrás da porta do automóvel.



Saindo em seu auxílio, o filho deste dirigiu-se ao alegado agressor que, "sem que nada o fizesse prever, lhe desferiu um golfe com a faca na região torácica esquerda".



A vítima, de 18 anos, foi transportada para a urgência de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste e o agressor fugiu, tendo sido localizado horas mais tarde em Lisboa, onde reside.



De acordo com o Ministério Público de Caldas da Rainha, o arguido "conduziu de forma temerária, agressiva e altamente perigosa", colocando em perigo a sua família e a do outro veículo, e agiu com a intenção de "tirar a vida" ao outro motorista.



Está, assim, acusado de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, um crime de ofensas à integridade física e outro de condução perigosa de veículo rodoviário.



O arguido, sem antecedentes criminais, aguarda julgamento em prisão preventiva domiciliária, medida de coação que não foi alterada por, justificou o Ministério Público, ser considerado "impulsivo e violento por razões fúteis, revelando deste modo um comportamento perigoso".



O julgamento está marcado para 11 de fevereiro no Tribunal de Leiria.