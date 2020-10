Condutor agredido após colisão violenta em Olhão

Um homem de 31 anos foi agredido violentamente, até ficar inconsciente, na sequência de uma colisão entre dois automóveis no interior do concelho de Olhão. Os familiares do condutor agredido, que seguia sozinho no automóvel, acusam um dos ocupantes da outra viatura das agressões. Do acidente resultaram ainda mais três feridos: a condutora do outro veículo envolvido, de 27 anos, e as suas filhas menores, uma de 8 anos e outra de 12.O acidente aconteceu na passada quarta-feira, ao início da noite, na EN398, próximo da localidade de Quelfes, no concelho de Olhão, numa curva perigosa e onde os despistes são habituais. O automóvel da vítima agredida entrou em despiste e embateu no outro, onde seguiam, apurou o, quatro pessoas: a condutora, que ficou ferida juntamente com as duas menores, e ainda um homem, que seria o companheiro da mulher. Este homem foi tirar satisfações ao condutor do outro veículo, que acabou por fugir face às injúrias e ameaças de que estava a ser alvo. Foi perseguido e depois agredido com socos, pontapés e ainda com uma pedra na cabeça.Segundo fonte da GNR disse ao, a vítima agredida foi encontrada, inconsciente, a cerca de um quilómetro do local do acidente na berma da estrada. Os militares estão a investigar todo o sucedido mas, para já, disseram que ainda não foi apresentada qualquer queixa das agressões. Osabe que a família do agredido irá apresentar queixa nos próximos dias e o caso já está entregue a uma advogada.A mulher do outro veículo e as duas crianças foram hospitalizadas em Faro, uma das menores em estado grave, mas já tiveram alta médica.