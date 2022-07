Condutor agredido após discussão no trânsito em S. João da Madeira

Um condutor foi agredido, esta tarde de sexta-feira, em S. João da Madeira, na sequência de uma discussão no trânsito.O caso aconteceu na avenida Dr. Renato Araújo.Agressor, que já seguia num outro carro, e a discutir com a própria mãe, acabou por se desentender com a vítima.O homem saiu do carro e confrontou o outro condutor. Foi nessa altura que o agressor desferiu vários murros e pontapés na vítima.O homem escapou, de carro, abandonando a mãe no local das agressões.O condutor foi assistido pelos bombeiros locais e levado para o hospital da Feira. a PSP já terá identificado o suspeito.