Condutor alcoolizado e em contramão abalroa e mata mulher no Porto

O funeral da jovem, de 27 anos, que morreu na noite de domingo abalroada por um carro em contramão na ponte do Infante, Porto, vai realizar-se hoje, pelas 11h00, em Valadares.O condutor do automóvel, de 52 anos, apresentou mais de 1,20 g/l de álcool. Foi detido e esta terça-feira presente a um juiz.

Ana Catarina Costa ia para casa, depois de um dia de trabalho. O carro colidiu violentamente com a mota em que a jovem seguia e com um outro velocípede. A jovem sofreu ferimentos graves e o óbito foi declarado no local.