Condutor alcoolizado embate contra viatura descaracterizada da polícia em Sintra

Um carro embateu numa viatura descaracterizada da PSP esta segunda-feira à noite em São Marcos, Sintra.O condutor acabou por ser detido devido à elevada taxa de álcool no sangue.O alerta foi dado pelas 21h30.Segundo fonte do Cometlis, as duas viaturas encontravam-se em circulação, na mesma via, quando se deu o embate.