Condutor alcoolizado que atropelou cinco pessoas em Paredes fica em prisão preventiva

Duas pessoas morreram após o atropelamento.

18:57

O condutor do veículo que no sábado atropelou cinco pessoas em Paredes, provocando a morte a dois homens, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, determinou esta segunda-feira o juiz de instrução criminal.



O arguido, de 45 anos, emigrante em Inglaterra, foi ouvido durante algumas horas no Tribunal de Marco de Canaveses, onde chegou cerca das 16h00, transportado numa viatura da Polícia Judiciária.



As vítimas mortais do atropelamento são um membro da direção e um sócio do Moto Clube de Rebordosa, disse à Lusa fonte da Câmara de Paredes.



No sábado, na localidade de Rebordosa, concelho de Paredes, pouco depois das 16:30, cinco pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado grave, ao serem atropeladas por um veículo ligeiro.



O atropelamento ocorreu quando decorria um convívio junto ao Moto Clube local, de acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa.



Os dois feridos graves foram transportados para os hospitais de São João e de Santo António, no Porto, acabando ambos por morrer devido à gravidade das lesões.