Um homem de 51 anos foi detido por circular vários quilómetros em contramão na Autoestrada 8, na zona de Alcobaça, anunciou esta segunda-feira a GNR de Leiria.Fez o teste de controlo de álcool e acusou uma taxa crime de 2,30 g/l.Após receber uma denúncia de que um carro se deslocava em contramão na autoestrada, por volta das 04h00 de domingo, a GNR ativou três patrulhas em zonas distintas da A8, para intercetar o condutor. Caberia aos militares do posto de Valado dos Frades encontrar o homem, ao quilómetro 94 da A8, junto a Alfeizerão, 22 minutos após o alerta ter chegado ao posto.Assim que se apercebeu da presença dos militares da GNR, o condutor não ofereceu resistência.Após ter sido travado e a viatura imobilizada, a GNR sujeitou o homem ao teste de despistagem de álcool, no qual acusou 2,30 g/l, quase quatro vezes mais do que o máximo permitido por lei.O homem foi detido e incorre agora também num crime de prática de condução perigosa de veículo. O condutor foi presente a um juiz do Tribunal de Alcobaça e vai aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência.