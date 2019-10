Condutor atropela duas pessoas em Gondomar. Vítimas sofreram ferimentos graves

Duas pessoas sofreram ferimentos considerados graves, na tarde desta terça-feira, após terem sido atropeladas por um carro na avenida D. Miguel, em Baguim do Monte, Gondomar.



As vítimas foram socorridas no local e transportadas para o Hospital de Santo António, no Porto.

A PSP esteve no local e investiga em que circunstâncias ocorreu o aparatoso acidente.