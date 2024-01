Condutor bate contra carro da PSP no aeroporto de Lisboa e acaba travado pela GNR em Alverca

Um homem foi travado pela GNR quando tentava passar a pé o separador central da A1, na zona de Alverca, na manhã deste sábado, depois de abandonar o carro que conduzia na berma da autoestrada, após uma fuga que tinha começado 15 minutos antes no aeroporto de Lisboa.

Segundo fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa, a PSP foi alertada pelas 6h00 para um condutor a circular em contramão e a efetuar manobras perigosas nos acessos do aeroporto de Lisboa. Uma equipa policial intercetou o suspeito mas, quando o tentou abordar, o homem avançou com o carro, embatendo numa carrinha da PSP. Conseguiu fugir do local, entrando na A1 e seguindo em direção a Norte.





Poucos minutos depois a GNR intercetou o mesmo homem a atravessar a autoestrada, depois de abandonar o carro na zona de Alverca, de acordo com fonte oficial da Guarda. Rapidamente se percebeu que se tratava do mesmo condutor e da mesma viatura. Apesar do aparato não há feridos a registar.

O homem teria sido dado como desaparecido horas antes e sofrerá de problemas psiquiátricos. Não foi formalmente detido, mas sim transportado ao hospital sob custódia policial. O procedimento criminal está agora dependente da avaliação médica.