Condutor bêbado abalroa carro da GNR após ordem de paragem

Uma ordem de paragem dada por uma patrulha da GNR terminou com o condutor a abalroar a viatura policial e noutra civil antes de conseguir parar.



Um dos militares ficou ferido e o homem acusou 1,74 g./l no teste de alcoolemia. O caso ocorreu na avenida da Liberdade, no centro da Ponte de Sor, na noite de sábado.





Os militares aperceberam-se da condução errática do homem e deram-lhe ordem para parar, numa rua com pouco trânsito. Mas o condutor foi incapaz de desacelerar e atingiu a viatura policial por trás.A seguir, ainda colidiu com outro carro que passava na mesma rua, segundo o jornal local Aponte.Um dos militares, de 52 anos, teve de ser levado ao centro de saúde local, onde foi suturado com cinco pontos num sobrolho, tal como o condutor, de 70 anos.Outras três pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidas pelos bombeiros no local, sem precisar de ir ao hospital.O septuagenário foi detido pelo crime de condução sob efeito do álcool, mas libertado com notificação para se apresentar segunda-feira em tribunal.