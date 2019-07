Um homem que estava esta quarta-feira a ser perseguido por uma patrulha da PSP colidiu com uma ambulância, em Paranhos, no Porto.O homem fugiu assim que os agentes se aproximaram do carro em que se encontrava. Depois de colidir com a ambulância, continuou em fuga pela A3, em direção a Braga, saindo para a A4, no sentido Porto-Amarante, onde a PSP lhe perdeu o rasto.Da colisão não resultaram feridos. A PSP está a investigar o caso.