Um condutor de 37 anos foi detido quarta-feira pela PSP, e presente a juiz, após ter atropelado mortalmente um homem de 58, no Senhor Roubado, em Odivelas. O detido acusou uma taxa de álcool de 1,72 g/l. No mesmo dia, também em Odivelas, um outro condutor, igualmente com taxa-crime de álcool, atropelou e deixou em estado grave um peão.









De acordo com a PSP, que não divulgou a medida de coação aplicada ao condutor pelo tribunal, o atropelamento mortal ocorreu pelas 06h00, frente à estação do metro. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Odivelas e levada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde deu entrada às 06h32. Morreu pouco depois. Ao ser fiscalizado com 1,72 g/l (o limite máximo é 0,49 g/l), o condutor foi detido.

O CM sabe que no mesmo dia, também em Odivelas, um outro condutor acusou taxa-crime (igual ou mais que 1,20 g/l) após ter atropelado um peão, deixando-o em estado grave.