Condutor com 1,8 g/l de álcool no sangue atropela duas pessoas a fugir à PSP

Duas pessoas que estavam a ser fiscalizadas numa operação ‘stop’ da PSP de Lisboa, na avenida da Índia, pelas 06h00 deste sábado, foram atropeladas por um carro quando o condutor tentou fugir. Os dois civis sofreram ferimentos ligeiros, mas foram transportados ao hospital de São Francisco Xavier.

Os agentes que estavam no local conseguiram evitar ser colhidos, mas o automóvel embateu ainda numa viatura policial e outros dois carros.De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa, o condutor, com cerca de 30 anos, foi logo travado e submetido ao teste de alcoolemia. Acusou uma taxa-crime, na ordem das 1,8 g/l. Ficou detido para ser presente a tribunal. Está indiciado por crimes de condução perigosa e sob o efeito de álcool.