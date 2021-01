Condutor dá facada em homem à frente de crianças por causa de ultrapassagem em Paredes

Com a filha menor no carro, e após insultar outro condutor que seguia com duas crianças, aproveitou o semáforo vermelho para tirar satisfações: sacou da navalha que tinha no bolso e espetou-a no abdómen do homem.A agressão - que foi filmada pela videovigilância do local - aconteceu terça-feira, na avenida Bombeiros Voluntários de Paredes. A vítima está internada e corre risco de vida. A discussão teve origem numa ultrapassagem.