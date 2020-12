Condutor de 80 anos morre em despiste na zona do Gerês

Um automobilista de 80 anos morreu esta terça-feira na sequência de um despiste em Rio Caldo, na zona do Gerês, disse fonte do Comando Territorial da GNR em Braga.

De acordo com a fonte, o veículo caiu numa ravina com três a quatro metros de profundidade e o óbito foi declarado no local.

O octogenário era o único ocupante do veículo que se despistou cerca das 09:30 na Rua Fonte do Gaio, em Rio Caldo, Concelho de Terras do Bouro.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por cinco viaturas, indica a página eletrónica da Proteção Civil.