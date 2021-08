Um camião que transporta de bobines de ferro despistou-se e capotou, pelas 14h30 desta terça-feira, no IC21, Alto do Seixalinho, Barreiro. O condutor ficou com ferimentos ligeiros e depois de ter sido avaliado no local foi transportado para o Hospital do Barreiro.

O socorro está a ser prestado pelos Bombeiros Voluntários do Barreiro. No local estão ainda a concessionária Brisa e a GNR.

O trânsito está parcialmente cortado no local do acidente. Continuam os trabalhos para remover o veículo e limpar a via.