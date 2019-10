Condutor de camião morre esmagado contra muro na Maia

Um funcionário ao serviço da EDP morreu este sábado ao ficar entre um muro e uma viatura que começou a deslizar já depois de travada e estacionada em Castêlo da Maia, para apoiar trabalhos num poste de energia elétrica.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o homem era motorista de um camião.



O alerta foi dado cerca das 13h30. A vítima estava a realizar um serviço para a EDP quando, ao sair do camião, o camião se destravou acidentalmente. A vítima ainda tentou travar o veículo mas acabou por ser prensado contra um muro.



O motoristas estaria a colocar uns imobilizadores nas rodas do camião, para este ficar bem travado, quando o acidente aconteceu.



Foram mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia e duas viaturas do INEM.



O homem teve de ser desencarcerado.