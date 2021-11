Condutor de camião sobrevive a queda de 20 metros da Ponte D. Luís em Santarém

O condutor de um pesado de mercadorias sobreviveu a uma queda do tabuleiro da Ponte D. Luís, que separa os concelhos de Santarém e Almeirim, por volta das 21h30 desta quinta-feira, 25 de novembro.

O acidente terá começado na faixa de rodagem da ponte, quando o camião embateu num veículo ligeiro e destruiu o gradeamento de proteção da ponte, caindo de uma altura de cerca de 20 metros para o solo.

O camião ficou capotado e o condutor, que sofreu ferimentos graves, teve que ser desencarcerado do interior da cabine pelos bombeiros presentes no local. Em estado crítico, foi levado para o Hospital de S. José, em Lisboa.

Segundo o CM conseguiu apurar, o condutor do pesado é um empresário agrícola de 76 anos, que reside na aldeia da Tapada, a poucos metros do local do acidente.

O condutor da viatura ligeira foi assistido no local, e não necessitou de transporte ao hospital.

As operações de socorro envolveram cerca de 20 elementos das corporações de bombeiros de Almeirim e Santarém, apoiados por oito viaturas, e a GNR.