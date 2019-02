Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor de carrinha de limpezas sofre acidente no aeroporto de Lisboa

Pista da Portela foi palco de acidente.

Por João Tavares | 08:27

A circulação no aeroporto da Portela, em Lisboa, era bastante reduzida este domingo de madrugada, às 05h30. Tanto de passageiros como de staff. Foi então que, na placa do aeroporto, em plena pista, aconteceu o impensável.



Duas viaturas de assistência – uma de limpezas, outra para o carregamento de bagagens – envolveram-se num violento acidente e um dos condutores teve mesmo de ser desencarcerado pelos bombeiros. Encontra-se em estado grave no hospital de São José.



Apesar do aparatoso embate e do facto de se terem registado ferimentos numa pessoa, os responsáveis não tiveram de interromper as operações aéreas, segundo avançou ao CM fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal. O acidente teve lugar numa zona que não impedia a circulação de aeronaves e rapidamente foi encontrado um caminho alternativo para as viaturas de apoio circularem. Cabe agora à PSP investigar em que circunstâncias teve lugar a colisão.



O ferido é um homem de 32 anos, que conduzia uma viatura de uma empresa de limpezas. Por razões desconhecidas, deu-se um embate com um veículo que serve para levar as bagagens até ao porão dos aviões.



A colisão foi de tal forma violenta que houve necessidade de elementos dos bombeiros Sapadores de Lisboa desencarcerarem a vítima, que foi prontamente assistida ainda no local e, depois de feita uma avaliação por parte do INEM, acabou transportada de ambulância para o hospital.



O outro condutor escapou ileso. A normalidade foi reposta com a retirada das viaturas.