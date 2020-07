Condutor de carro atropela duas mulheres em Espinho e foge. Uma pessoa em estado grave

Uma mulher, de 59 anos, ficou ferida com gravidade depois de ser atropelada, durante a noite desta segunda-feira, na rua 15, em Espinho, por um carro.No mesmo acidente, uma outra mulher também ficou ferida. O condutor colocou-se em fuga sem prestar assistência às vítimas.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros do concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.A PSP local investiga o paradeiro do condutor.