Um condutor de apenas 22 anos não ganhou para o susto no sábado, às 02h00, quando ao volante do carro que tinha comprado há apenas uma semana, sofreu um violentíssimo despiste, na EN 103, em Passos S. Julião, Braga. O carro embateu no muro de uma casa, depois num veículo estacionado na berma, até ficar, literalmente, sem a frente. O motor ficou a vários metros do automóvel.Apesar do aparato e da destruição, o jovem condutor sofreu ferimentos ligeiros. Foi levado ao Hospital de Braga pelos bombeiros Voluntários.