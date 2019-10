Condutor de moto 4 gravemente ferido em colisão em Celorico da Beira

O condutor de uma moto 4x4 ficou este domingo gravemente ferido numa colisão com um carro no concelho de Celorico da Beira, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu numa estrada municipal na freguesia de Açores, às 12h56.O ferido grave foi transportado para o Hospital da Guarda.