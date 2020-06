Condutor de motociclo morre em colisão com carro no Seixal

Um pessoa morreu e outra sofreu ferimentos ligeiros devido a uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, ocorrida às 14h46 na Amora, concelho do Seixal, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na Rua Manuel Teixeira Gomes, perto da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos Paulo da Gama, na Amora, tendo provocado a morte do condutor do motociclo.

No local do acidente esteve a PSP, um dispositivo de socorro dos bombeiros da Amora e do Seixal e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta, em Almada.