O condutor de um pronto socorro, de 43 anos, foi condenado por um crime de coação sexual, por ter beijado à força e apalpado no rabo, na vagina e no peito uma mulher que seguia de bicicleta, só parando quando ela começou a gritar e a dar murros no capô da viatura.









O crime ocorreu em novembro de 2020 e o Tribunal de Castelo Branco aplicou uma pena de prisão de dois anos, que ficou suspensa por igual período, condenando ainda o agressor a indemnizar a vítima em três mil euros. A decisão foi confirmada pela Relação de Coimbra.

O arguido “usou violência física” e causou “medo e humilhação” que a vítima “ainda não ultrapassou”, diz o acórdão.