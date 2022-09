Um desmaio ao volante de um carro acabado de alugar esteve na origem de um violento acidente, este domingo de manhã, na A22 (Via do Infante), junto à saída de Boliqueime.O condutor, de nacionalidade espanhola, escapou ao despiste seguido de capotamento apenas com escoriações, mas o Fiat 500 ficou totalmente destruído.Minutos depois do acidente, a vítima relatava a quem o ajudou o que tinha acontecido. Foi assistido e não precisou de ir ao hospital.